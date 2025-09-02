VaiOnline
Monserrato.
03 settembre 2025 alle 00:32

Rifiuti abbandonati, mail di denuncia al Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sacchi della spazzatura lasciati a terra, accanto al muro di un’abitazione e a pochi passi dallo scarico fognario. È questa la situazione segnalata dai residenti in via Quinto Fabio Massimo, dove da diversi giorni si accumulano rifiuti abbandonati senza alcun rispetto per l’ambiente. Un’emergenza continua.

«La situazione è particolarmente preoccupante per la posizione dei rifiuti che potrebbe creare intasamenti agli scarichi delle fogne in caso di forti piogge, e rappresentare così un rischio per l’igiene e il decoro urbano», si legge nella mail inoltrata dalla residente Manuela Locci al protocollo del Comune. «Ovviamente prima di inoltrare la comunicazione ho contattato la polizia locale per segnalare la situazione. Chiediamo cortesemente un intervento urgente per la rimozione dei rifiuti e, se possibile, di verificare se all’interno vi siano elementi utili a risalire al responsabile dell’abbandono», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia