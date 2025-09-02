Rifiuti abbandonati, mail di denuncia al Comune 

Sacchi della spazzatura lasciati a terra, accanto al muro di un’abitazione e a pochi passi dallo scarico fognario. È questa la situazione segnalata dai residenti in via Quinto Fabio Massimo, dove da diversi giorni si accumulano rifiuti abbandonati senza alcun rispetto per l’ambiente. Un’emergenza continua.

«La situazione è particolarmente preoccupante per la posizione dei rifiuti che potrebbe creare intasamenti agli scarichi delle fogne in caso di forti piogge, e rappresentare così un rischio per l’igiene e il decoro urbano», si legge nella mail inoltrata dalla residente Manuela Locci al protocollo del Comune. «Ovviamente prima di inoltrare la comunicazione ho contattato la polizia locale per segnalare la situazione. Chiediamo cortesemente un intervento urgente per la rimozione dei rifiuti e, se possibile, di verificare se all’interno vi siano elementi utili a risalire al responsabile dell’abbandono», conclude.

