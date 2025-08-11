VaiOnline
L’allarme.
12 agosto 2025 alle 00:54

Rifiuti abbandonati in via dell’Agricoltura Tocco (FI): «Grave pericolo igienico-sanitario» 

Rifiuti, erba alta, caldo. Nuovo rischio di un’emergenza igienico sanitaria legata all’abbandono di rifiuti. Succede in via dell’Agricoltura, arteria di collegamento tra viale Elmas e viale Monastir. A lanciare l’allarme Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, che ha presentato una interrogazione: «Via dell’Agricoltura si trova da tempo in un gravissimo stato di degrado, soffocata da enormi cumuli di rifiuti di ogni genere che attirano ratti e insetti e rischiano di trasformare la strada in un fiume di acqua e fango durante le piogge», dice. «Si tratta di una condizione che da tempo solleva le lamentale delle tante attività presenti nella zona», dice ancora Tocco. «Questa condizione, ormai di dominio pubblico, è aggravata dalla presenza di canneti che, invadendo la città, ostacolano la visibilità e la regolare percorribilità. La presenza dei cumuli di rifiuti risulta particolarmente preoccupante poiché adiacente ad essi si trovano un deposito di medicinali e alcune abitazioni. La situazione rischia di degenerare con il concreto pericolo di gravi conseguenze per la salute».

