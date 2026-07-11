VaiOnline
Tuvumannu.
12 luglio 2026 alle 01:12

Rifiuti abbandonati, in via Castelli si accende la protesta dei residenti 

Cartelli e striscioni in strada contro il degrado «Ora basta, siamo stufi: rispettate il quartiere» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Esplode in via Castelli la rabbia dei residenti (o almeno di una parte) contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nel piazzale principale sono comparsi cartelli e striscioni dal contenuto inequivocabile. Alcuni sono stati affissi alle recinzioni, all’altezza della fermata del bus, altri ai rami degli alberi tra le auto in sosta. Impossibile non notarli. «Brutti caddozzi», si legge, «l’immondezza dovete buttarla a casa vostra, non in strada!». E ancora: «Rispettate il quartiere e la natura. Occhio che prima o poi vi acchiappiamo».

La rabbia

Caratteri cubitali, toni aspri, linguaggio colorito fino al turpiloquio. A dimostrazione del livello di esasperazione raggiunto dalla “parte buona” del quartiere. Una protesta senza precedenti per via Castelli, che testimonia come parte degli abitanti sia sensibile alle tematiche ambientali, paghi la Tari e si impegni nel conferimento corretto dei rifiuti. Uno sforzo tuttavia vanificato da un’inciviltà che in quell’angolo isolato della città pare davvero inarrestabile, con discariche che si formano di continuo ad ogni angolo. Ma chi ha affisso i cartelli? «Siamo stati noi! Noi gente perbene!», rivendica orgogliosa una donna che chiede l’anonimato, «li abbiamo messi perché siamo stufi: i nostri sforzi sono inutili se c’è chi continua a buttare spazzatura in strada». Nel mirino non solo il Comune, che non farebbe abbastanza, ma gli incivili, siano essi residenti o provenienti da altri quartieri. Un segnale di speranza che testimonia come anche in una zona notoriamente problematica risiedano persone che hanno scelto di ribellarsi e dire basta al degrado.

Il Comune

Sul problema si registra anche un’interrogazione del consigliere Ferdinando Secchi (Anima di Sardegna), che attende di essere discussa in Aula. «Continuano a pervenire», denuncia, «pressanti segnalazioni da parte dei residenti relative allo stato di inaccettabile abbandono in cui versa via Castelli. Si riscontra una sistematica mancanza di pulizia e sfalcio del verde. La situazione è critica in particolare lungo la scalinata che collega la via a Is Mirrionis, invasa da sterpaglie e rifiuti. Ci sono inoltre carcasse d’auto e tante discariche. Una situazione che i residenti non sono più disposti a tollerare». L’assessora all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, ha annunciato che si interverrà nuovamente a breve. «Purtroppo il problema è ricorrente», ha commentato amareggiata, «in via Castelli stiamo ormai intervenendo di continuo con pulizie e bonifiche straordinarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Caldo e vento, il fuoco fa il resto

Roghi in mezza Sardegna, chiuse la 131 e la 125, bloccato dal fumo l’aeroporto di Olbia 
l Artizzu, Deidda, Fresu, Murgana
L’emergenza

L’assedio degli incendi, Sardegna devastata dal fuoco

Chiuse per ore la 131 nell’Oristanese e la 125 a Olbia Paura nel Medio Campidano, difficoltà negli aeroporti  
Enrico Fresu (hanno collaborato g.pit. e m.s.)
Cronaca

Sangue a Santadi, si cerca ancora l’arma del delitto

La difesa di Porcu davanti al pm: «Minacciato con roncola e fucile» 
Francesco Pinna
Il focus

Yacht e velieri di lusso, destinazione Sardegna

Già avvistati Freedom (appartenuto a Roberto Cavalli) e Lady Brave (di Renzo Rosso) 
Umberto Zedda
Marmeeting 2026

I campioni mondiali dei tuffi da vertigine conquistano Masua

Più di mille persone hanno assistito alla spettacolare gara di Porto Flavia 
Angelo Cucca
La missione

Non solo fantini, i veterinari sardi al Palio di Siena

«Niente è lasciato al caso, nelle stalle c’è anche l’aria condizionata» 
Sara Pinna
La storia

Sospende le cure per avere un figlio, il coraggio di Giulia

Malata oncologica ha vinto la sfida: è diventata mamma di tre bambini  
Valeria Pinna
L’evento

Akenta riemerge dagli abissi ed è festa

Ad Alghero turisti da mezzo mondo per il tradizionale brindisi in mare 
Caterina Fiori