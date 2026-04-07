Rifiuti abbandonati in via Capo Sandalo 

Via Capo Sandalo e le strade limitrofe, a ovest di Monserrato, sono costantemente preda degli incivili. L’abbandono di sporcizia, bottiglie di vetro e buste di rifiuti è all’ordine del giorno. Inevitabile la rabbia dei residenti, che parlano di «spettacolo indecoroso» e lamentano la mancanza di cestini nelle vicinanze. Il Comune ha già installato negli ultimi mesi del 2025 nuovi impianti in diverse zone della città, per limitare la piaga della spazzatura lasciata per strada. Che la prossima volta tocchi anche a via Capo Sandalo?

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