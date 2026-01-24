VaiOnline
Via Bonaria.
25 gennaio 2026 alle 00:26

Rifiuti abbandonati in pieno centro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torna sacchetto selvaggio in via Bonaria. In pieno centro storico anche nei giorni scorsi sono stati abbandonati dei grossi sacchi neri colmi di indifferenziato, sistemati senza alcun rispetto anche davanti al cancello di una vecchia casa. Sono il simbolo del degrado in una strada dove, nonostante telecamere, fototrappole e controlli non si riesce a trovare una soluzione.Prima gli abbandoni erano soltanto all’angolo tra via Bonaria e via Rosas. Poi nei primi tempi in cui era sistemato un cartello che indicava la presenza di una telecamera, si erano spostati un po’ più indietro. Adesso non fa più paura nemmeno la telecamera e i rifiuti, buste e ingombranti, spuntano sia all’incrocio anche sotto il cartello della videosorveglianza, sia in via Bonaria.

«È così da anni», commenta Elena Cannas, «tanto che mi chiedo come mai con tutti i controlli che stano facendo qui non riescano a risolvere la situazione. Tanto a giudicare dalle buste gli incivili devono essere sempre gli stessi e meriterebbero di essere multati e denunciati». (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 