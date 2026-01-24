Rifiuti abbandonati in pieno centro 

Torna sacchetto selvaggio in via Bonaria. In pieno centro storico anche nei giorni scorsi sono stati abbandonati dei grossi sacchi neri colmi di indifferenziato, sistemati senza alcun rispetto anche davanti al cancello di una vecchia casa. Sono il simbolo del degrado in una strada dove, nonostante telecamere, fototrappole e controlli non si riesce a trovare una soluzione.Prima gli abbandoni erano soltanto all’angolo tra via Bonaria e via Rosas. Poi nei primi tempi in cui era sistemato un cartello che indicava la presenza di una telecamera, si erano spostati un po’ più indietro. Adesso non fa più paura nemmeno la telecamera e i rifiuti, buste e ingombranti, spuntano sia all’incrocio anche sotto il cartello della videosorveglianza, sia in via Bonaria.

«È così da anni», commenta Elena Cannas, «tanto che mi chiedo come mai con tutti i controlli che stano facendo qui non riescano a risolvere la situazione. Tanto a giudicare dalle buste gli incivili devono essere sempre gli stessi e meriterebbero di essere multati e denunciati». (g. da.)

