Rifiuti abbandonati in piazza Teodosio  

C’è chi si disfa dei rifiuti nelle campagne o in luoghi isolati. E poi c’è chi lo fa per strada, agli angoli dei marciapiedi e nelle piazze a due passi dalle abitazioni. Come piazza Teodosio: qui sono stati abbandonati da giorni rifiuti ingombranti tra i quali un frigo, una lavatrice, un divano e, dall’altra parte della piazza, un mobile in legno e le solite buste piene di ogni cosa. Forse sperando che Gesenu li porti via, nonostante abbia spiegato come differenziare. Non certo in questo modo.

