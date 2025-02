Rifiuti abbandonati in piazza Maccioni 

Non solo discariche in periferia, preoccupano anche i gesti di inciviltà nel centro urbano di Quartucciu. In piazza Maccioni i cestini dovrebbero servire a gettare rifiuti di piccole dimensioni, ma la zona viene sistematicamente utilizzata per depositare grossi cumuli di spazzatura, che non entrando nei contenitori vengono abbandonati per terra. Inevitabili le proteste. Accade in vari punti della piazza: sia nel lato di via XXI Aprile che in quello di via Barbagia, dove si trovano svariati sacchi di spazzatura, cassette, lattine e cartacce.

