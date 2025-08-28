Rifiuti abbandonati in centro, residenti furiosi: «Uno schifo» 

Non solo terreni abbandonati e strade di campagna. “Sacchetto-selvaggio” colpisce sempre più spesso anche il centro abitato di Dolianova. Una delle zone prese di mira è quella di Mruxoni, nel crocicchio tra via Murgioni, via Mazzini e S’Ortu ‘e s’Ollu, porta d’ingresso del futuro parco archeologico di Santu ‘Anni su cui si fonda uno dei principali progetti di sviluppo turistico del paese. Un punto in cui da settimane qualcuno lascia sacchi sul marciapiede con all’interno ogni tipo di rifiuto: plastica, vetro, abbigliamento, cibo per animali. Stessa scena in via Trento e via Mereu. Tutto questo a pochi metri dalle abitazioni. Una situazione di degrado che sta mandando su tutte le furie i residenti.

«Sono mesi ormai che qualcuno scarica impunemente i propri rifiuti– affermano alcuni abitanti delle case vicine – possibile che nessuno riesca a far nulla? Qui non si tratta di controllare un territorio vasto, basterebbero alcune videocamere. È uno schifo». Il Comune, per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, spende ogni anno decine di migliaia di euro. Un aumento dei costi che nel 2024 ha causato un rincaro medio della Tari di circa il 20 per cento, un salasso che sa di beffa per chi rispetta le regole. Nei giorni scorsi l’Unione dei Comuni ha annunciato il potenziamento dei controlli attraverso l’utilizzo di droni da parte della Polizia locale.

