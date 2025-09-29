VaiOnline
Ambiente.
30 settembre 2025

Rifiuti abbandonati in centro, le multe non fermano gli incivili 

La situazione migliora grazie ai controlli e alle multe, ma in centro storico gli abbandoni dei rifiuti continuano. La zona più a rischio resta sempre quella tra le vie Bonaria e Rosas. dove anche nei giorni scorsi sono state lasciate sul marciapiede non solo “semplici” buste di indifferenziato ma anche tubature e vario materiale edile. Proprio lì dove ogni giorno passano tantissime persone.

Insomma, la modalità d’azione non cambia: si fanno lavori in casa, spesso in nero e poi anziché smaltire nelle discariche autorizzate, si getta tutto dove capita. Solo che, mentre prima la spazzatura veniva portata in campagna e nelle periferia, adesso non ci si fa alcuno scrupolo a mollare rifiuti e ingombranti in pieno centro, nel bel mezzo dei marciapiedi o nelle aiuole di via Marconi. Eppure i dati della differenziata sono confortanti: Quartu ha superato in quest’ultimo anno l’ottanta per cento, attestandosi a quota 84. Nel 2024 si era fermata al 77. Anche la frazione secca fa registrare un piccolo primato: dal 22,90% dell’anno scorso si è scesi in questo 2025 a poco più del 17%. È il segnale che tantissimi cittadini ci tengono al rispetto dell’ambiente e grazie al loro impegno nel differenziare negli ultimi due anni il Comune ha potuto ridurre la Tari. ( g. da. )

