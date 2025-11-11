Rifiuti abbandonati, i vigili denunciano uno dei responsabili  

Anche a Quartucciu continua la lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Dopo mesi di segnalazioni e appelli al senso civico, arrivano i primi risultati delle indagini condotte dalla Polizia municipale, che ha individuato e denunciato il responsabile dell’abbandono di materiali ingombranti in piazza dell’Autonomia.

«È una battaglia che dobbiamo condurre tutti insieme», spiega l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu. Da tempo infatti i residenti invocavano maggiori controlli e l’utilizzo delle telecamere installate nella piazza. «Grazie all'attività d'indagine - continua Mereu - svolta dal Corpo di Polizia Municipale anche con l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, si è giunti a questo importante risultato con conseguente denuncia di un soggetto all’autorità giudiziaria. In piazza dell'Autonomia vi erano stati precedenti episodi che avevano allertato i cittadini del quartiere e i vigili urbani». La zona infatti, da almeno un anno, si trasformava in un punto di scarico abusivo per elettrodomestici, sacchi d’immondizia e mobili, ed era diventata simbolo dell’inciviltà diffusa contro cui il Comune sta cercando di reagire. L’intensificazione dei controlli, nonostante la carenza di agenti in proporzione all’estensione del territorio, è stata fondamentale per rintracciare i colpevoli e altre otto indagini sono ancora in corso.

Mereu ricorda che l’abbandono di rifiuti è oggi ormai un illecito penale: «Chi viene sorpreso rischia un’ammenda da mille a diecimila euro, raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi. Per i titolari di imprese la pena può arrivare all’arresto fino a un anno o l’ammenda a 26mila euro». In diverse zone, sino al confine con Quartu, il fenomeno resta diffuso. Ma l’amministrazione invita i cittadini a collaborare, segnalando gli episodi e rispettando le regole della raccolta differenziata. «Solo con l’impegno collettivo — conclude Mereu — potremo difendere l’immagine, la vivibilità e il decoro della città».



