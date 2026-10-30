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Sestu.
31 ottobre 2026 alle 00:17

Rifiuti abbandonati, guerra agli incivili 

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Torna ancora il problema dei rifiuti abbandonati a Sestu, e si susseguono le segnalazioni da diverse zone. Le più numerose arrivano da via Adriano, all’angolo con via Ottaviano. «Qui una volta c’era un raccoglitore di abiti usati, come tanti altri in città. Li hanno rimossi da mesi, ma qualcuno non ha perso l’abitudine e continua a venire qui a gettare i rifiuti», fa notare Salvatore Lubrano, residente, «ci vorrebbero come minimo dei cartelli di divieto».

Gli incivili non risparmiano neppure le colonie feline, come nel caso di quella in via Costantino Imperatore: «Qualcuno ha scambiato l’area per una discarica abusiva e ha buttato buste della spazzatura, ma ci sono telecamere che l’hanno filmato», hanno raccontato le volontarie in un post su Facebook, aggiungendo che sporgeranno denuncia.

Intanto non si fermano le indagini di Barracelli e Polizia Locale che effettuano controlli periodicamente. Gli incivili gettano rifiuti nei punti dove si trovavano i vecchi raccoglitori, ma anche nelle zone di periferia tra campagna e città, per esempio in Corso Italia. O anche nei luoghi abbandonati, come i campi sportivi all’inizio del quartiere Dedalo. In questi punti i volontari dell’associazione Plastic Free hanno trovato quintali di rifiuti. Mentre i responsabili potrebbero anche essere “svuota cantine” poco onesti che chiedono pochi soldi per svuotare le case da oggetti vecchi. Incivili che non pagano la Tari, e si liberano dei rifiuti così.

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