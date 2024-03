Rifiuti abbandonati: gli “007” della Polizia a caccia degli incivili  

L’operatore ecologico trova i sacchetti con rifiuti indifferenziati in via Satta, pieno centro: lo segnala al responsabile di zona che prende i contatti con gli agenti della sezione vigilanza ambientale della Polizia Locale. «Cerchiamo all’interno delle buste qualsiasi cosa che ci permetta di risalire al proprietario dei rifiuti», spiega uno dei poliziotti in borghese. E le tracce, spesso, ci sono: scontrini con codice fiscale, documenti di qualsiasi tipo parzialmente stracciati, fogli con numero di telefono o intestazione di una società o ditta. «Dallo scorso 10 ottobre», ricordano gli agenti, «l’abbandono è reato penale. Si viene denunciati. Vengono indicate della prescrizioni, come il rimborso del costo dello smaltimento, e se l’indagato le segue è ammesso al pagamento di un quarto dell’ammenda e c’è l’estinzione del reato».

Lavoro in più

Per i 21 agenti della sezione vigilanza ambientale della Polizia Municipale, coordinati dal maggiore Pancrazio Cadoni, si tratta di un’attività aggiuntiva agli altri servizi svolti. «Non ci occupiamo solo di abbandono di rifiuti e discariche. Svolgiamo tutte le attività di controllo sugli scarichi fognari, degrado del verde, il benessere animali, la presenza di amianto e di accumulatori seriali», evidenzia Cadoni. Dall’inizio dell’anno le persone denunciate per l’abbandono di spazzatura sono state già 15. «L’iter è molto più complesso perché bisogna raccogliere una serie di informazioni e foto», ricorda il maggiore. Chi viene smascherato cosa dice? «Ammettono la responsabilità», raccontano i due agenti al lavoro nelle strade del centro e in periferia in una mattinata di servizio. «Spesso non pagano la Tari. E c’è chi si affida a svuota cantine non autorizzati che poi abbandonano tutto in giro». Chi invece sbaglia giorno dell’esposizione oppure non usa i contenitori, viene richiamato diverse volte: alla fine, se continua con il comportamento irregolare, viene sanzionato.

Le vecchie auto

Un’emergenza in città è quella delle carcasse di vetture abbandonate dappertutto. «Prima del periodo del Covid», sottolinea Cadoni, «erano un’ottantina all’anno. Nel 2023 siamo arrivati a rimuoverne più di 150. E in due mesi siamo già a quota 47». Gli agenti risalgono al proprietario dal numero di targa o del telaio. Viene invitato a rimuoverla. Altrimenti provvede il Comune con il pagamento delle spese a carico del proprietario che viene sanzionato. L’ultimo caso in via Puglia: una Ford Focus del 1999 senza ruote abbandonata da due mesi. «Si fanno tutti gli accertamenti perché capita che il veicolo abbia delle ganasce fiscali, sia sotto sequestro o sia stata rubata», sottolinea uno degli agenti che si occupa del settore.

I cumuli

L’anno scorso, con la loro attività, i poliziotti hanno scoperto 41 discariche: terreni usati per l’accumulo di rifiuti di ogni tipo. Tre le aree sequestrate. Ci sono poi gli abbandoni ripetuti nelle stesse zone. Come in via Monferrato, a San Michele: alcuni dei responsabili sono stati rintracciati e hanno ripulito i loro rifiuti. Gli altri pagheranno le spese di rimozione che verrà effettuata dal Comune a breve. «Zone a rischio? Le periferie per quanto riguarda le carcasse d’auto. L’abbandono dei sacchetti avviene invece in tutta la città», commenta il maggiore Cadoni. L’inciviltà non ha una residenza precisa.

