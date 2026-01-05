VaiOnline
Selargius.
06 gennaio 2026 alle 00:09

Rifiuti abbandonati, fioccano le proteste 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalle lattine e bottiglie di vetro alle buste, dalle cartacce ai sacchetti per le deiezioni canine. Via delle Azalee è costantemente preda degli incivili, che anziché raggiungere il cestino più vicino abbandonano i propri rifiuti sul bordo della strada senza troppe remore.

A farne le spese è soprattutto il tratto che costeggia lo spazio verde incolto, sul lato del marciapiede, e molti sacchetti vengono lanciati anche oltre le recinzioni che delimitano il prato. Chi passeggia o porta a spasso il proprio cane, di conseguenza, si ritrova spesso a camminare in mezzo al degrado, tra spazzatura sparsa e cattivi odori. Numerose le segnalazioni e proteste di chi abita nella via e fa i conti con questa situazione da anni. «Non esiste solo il centro, anche le periferie vanno curate», lamentano i residenti. Tradotto: servono interventi per eliminare la sporcizia diffusa e ristabilire il decoro nella zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas