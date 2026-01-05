Rifiuti abbandonati, fioccano le proteste 

Dalle lattine e bottiglie di vetro alle buste, dalle cartacce ai sacchetti per le deiezioni canine. Via delle Azalee è costantemente preda degli incivili, che anziché raggiungere il cestino più vicino abbandonano i propri rifiuti sul bordo della strada senza troppe remore.

A farne le spese è soprattutto il tratto che costeggia lo spazio verde incolto, sul lato del marciapiede, e molti sacchetti vengono lanciati anche oltre le recinzioni che delimitano il prato. Chi passeggia o porta a spasso il proprio cane, di conseguenza, si ritrova spesso a camminare in mezzo al degrado, tra spazzatura sparsa e cattivi odori. Numerose le segnalazioni e proteste di chi abita nella via e fa i conti con questa situazione da anni. «Non esiste solo il centro, anche le periferie vanno curate», lamentano i residenti. Tradotto: servono interventi per eliminare la sporcizia diffusa e ristabilire il decoro nella zona.

