Rifiuti abbandonati, fioccano le multe 

Sanzioni per oltre mille euro in una sola giornata: le ha notificate la polizia locale di Villacidro per l'abbandono illecito di rifiuti in piazza Italia (dietro la Casa della Salute) e in via Giuseppe Pinna, dove una volta alla settimana sono collocati gli ecocentri mobili e dove la notte, in assenza degli operatori ecologici, qualche vecchia volpe va a depositare rifiuti di ogni tipo. Le indagini dei vigili e degli addetti Avr hanno portato all’identificazione di due peersone che si sono viste recapitare sanzioni da 600 euro a testa. «Per dare una ulteriore stretta su questi comportamenti saranno impiegati anche dispositivi mobili di videosorveglianza», annuncia il comandante della polizia locale, Alessandro Corrias.

Costi extra

«I cittadini di Villacidro, per colpa di pochi incivili, sono costretti a pagare interventi di pulizia extra per rimuovere i rifiuti abbandonati in maniera incontrollata nel centro urbano e nelle campagne», indica il sindaco Federico Sollai: «I costi, importanti, andranno a incidere in maniera rilevante sul costo del servizio e nelle bollette della Tari. Una condizione intollerabile che rende necessario un intervento repressivo, capace di ridare decoro al centro urbano e alle periferie oltre che assicurare un risparmio nel costo complessivo sostenuto dai cittadini. Sto per adottare un'ordinanza che, attraverso sanzioni di importo non elevato, incida positivamente sui comportamenti e affini il sistema di differenziazione: maggior rispetto degli orari, utilizzo di sacchi trasparenti, conferimento in corrispondenza della propria abitazione, riduzione dei volumi e del secco indifferenziato» continua il sindaco.

Cani e sacchetti

Altri interventi mirati sono previsti nei confronti dei proprietari che lasciano in strada i bisogni dei loro cani. «Per avere un risparmio e un maggiore e migliore decoro urbano occorre il contributo di tutti», ribadisce l'assessore all'Ambiente, Marco Erbí: «Non è possibile che il comportamento incivile di pochi debba essere pagato anche da chi ogni giorno rispetta le regole e fa bene la raccolta differenziata. Con l'adozione della nuova ordinanza i proventi potranno essere utilizzati per aumentare il numero di cestini di raccolta dei microrifiuti e delle deiezioni canine, che stiamo già acquistando con fondi di bilancio per rendere sempre più fruibili i parchetti, le aree di ritrovo di giovani e anziani e le strade».