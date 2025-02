Rifiuti abbandonati, fango e degrado lungo la strada per l’ospedale Brotzu 

Viabilità nel caos, rifiuti, fango e degrado nel tratto finale di via Jenner in direzione Brotzu. Nonostante il transito sia riservato agli autobus e ai mezzi di emergenza, la corsia preferenziale tra gli ospedali Microcitemico e San Michele è percorsa quotidianamente da veicoli privati che la utilizzano come scorciatoia per arrivare prima a Su Planu evitando il traffico dell'Asse Mediano e di via Peretti. Il vasto campo sterrato che costeggia l'asfalto, inoltre, si è trasformato in un gigantesco pantano in seguito alle ultime piogge ed è ridotto da tempo ad un immondezzaio a cielo aperto.

Il terreno, solo in parte recintato, viene utilizzato come parcheggio di fortuna da tante persone dirette al Brotzu in visita a parenti o amici ricoverati. «Ci tocca parcheggiare nella melma e in mezzo all'immondezza», si lamenta un uomo appena sceso dall'auto, «tra l'altro, per chi arriva da fuori, non è certo un bel biglietto da visita. Bisognerebbe asfaltare, tracciare parcheggi regolari e portar via i rifiuti che ci sono perché la situazione di degrado è a dir poco vergognosa». Complice l'isolamento e la mancanza di controlli, si è progressivamente formata una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto con innumerevoli sacchi ricolmi di spazzatura e anche rifiuti ingombranti abbandonati in mezzo ai cespugli o sotto gli alberi.

Informata della situazione, l'assessora comunale all'Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, si è impegnata a farsi carico del problema. «Valuteremo con il Servizio competente come intervenire», annuncia, «quelle aree di via Jenner sono prevalentemente private, per cui dovremo sicuramente procedere con l’invio di diffide. Nel frattempo valuteremo se pulire noi vista la situazione di gravità e urgenza».

