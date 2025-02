Rifiuti abbandonati, emergenza continua  

Non si ferma l’abbandono delle buste di rifiuti nelle strade del centro. Un cumulo di sacchi è stato lasciati in questi giorni in via Vittorio Emanuele. Immediato l’intervento della De Vizia che ha subito contrassegnato le buste con un bollino e scattato le foto per documentare la situazione. Adesso scatteranno i controlli per cercare se all’interno delle buste ci possano essere tracce in grado di far risalire ai responsabili degli abbandoni. Stessi cumuli di buste anche in via Pola, anche qui in un angolo all’incrocio con un vicolo.

