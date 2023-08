Rifiuti abbandonati, emergenza continua 

Continua la bruttissima abitudine di pochi incivili di abbandonare i rifiuti ovunque e purtroppo anche Sestu non fa eccezione. Si va dagli alberi lungo la strada per San Gemiliano, alle strade di campagna o nei paraggi delle attività commerciali sulla ex 131. In questi giorni il Comune tramite Etambiente ha aumentato le risorse, rimuovendo alcuni cumuli di rifiuti segnalati. A breve inoltre saranno installati alcuni cestini nuovi in via san Gemiliano. La polizia locale indaga per risalire agli incivili.

