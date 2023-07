Rifiuti abbandonati e multe 

I professionisti del sacchetto selvaggio non hanno fatto i conti con l’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza sparse per Monserrato. La Polizia locale, in sette giorni, ha prontamente rintracciato gli incivili e li ha multati. «Vogliamo una città pulita, controlliamo anche chi abbandona le deiezioni animali», dice Saverio De Roma, presidente della commissione Sicurezza urbana e benessere animale. «Un appello ai cittadini: usiamo il buon senso, la città è di tutti». (ste. lap.)

