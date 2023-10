«Rifiuti abbandonati, è emergenza» 

Rifiuti di ogni genere gettati a pochi passi dalle abitazioni in via Oliena. Ma anche sacchetti trasparenti con plastica e vetro lasciati a ridosso dell’ingresso di via Giofra del palazzo comunale. E ancora bustoni neri abbandonati in via dell’Acqua. Sono le piccole discariche a cielo aperto che periodicamente compaiono nel centro urbano e che sono sotto gli occhi di tutti. A segnalarle ancora una volta, Cenzo Vargiu, quartuccese ed ex amministratore, proprio mentre nella borgata di Sant’Isidoro si svolge la giornata ecologica organizzata dall’amministrazione in collaborazione con l’associazione Oikos. «Passeggio tanto a piedi e per questo sono solito segnalare tutto quello che, a mio avviso, non è fatto a regola d’arte», afferma Cenzo Vargiu, mostrando le foto della discarica di via Oliena e non risparmiando mai critiche all’operato del Comune, «questa è solo l’ultima, ma basta prestare un po’ più attenzione e si trovano tante discariche a cielo aperto».

