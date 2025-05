Rifiuti abbandonati, due denunce 

Due persone denunciate per reati previsti dal Codice dell’Ambiente, altri dieci casi sotto la lente d’ingrandimento della Polizia municipale. Non solo: il Comune ha diffidato la ditta Tekonoservice, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, perché i mezzi utilizzati per il trasporto non sarebbero tracciabili e dunque non consentirebbero di controllare il percorso dalla raccolta allo smaltimento. Ad Arbus la battaglia contro l’abbandono della spazzatura sembra non avere fine e si inasprisce a ogni inizio di stagione estiva, quando comincia la stagione balneare sulla Costa Verde.

Il blitz

Questa volta tutto è partito da segnalazioni dei residenti, con l’immediato sopralluogo dei vigili urbani nel centro abitato (in particolare nelle vie Don Minzoni e Fratellanza Operaia) alla presenza della ditta e dell’assessore all’Ambiente e vicesindaco Simone Murtas. «Nell’area dei contenitori destinati agli indumenti usati», sottolinea quest’ultimo, «dopo un controllo accurato il risultato è stato inequivocabile: alcuni sacchi abbandonati sono risultati riconducibili a persone ben precise. Considerato che dal 2023 l’abbandono dei rifiuti non è più punito con una sanzione amministrativa ma è a tutti gli effetti un illecito penale, i casi pienamente accertati sono stati segnalati alla Procura. Su quelli che ancora lasciano dubbi si sta procedendo alle verifiche». Si tratta di un «doppio reato: sacchetti abbandonati e differenziata non conforme. È inaccettabile vedere seggiolini per bambini, sacchi colmi di spazzatura e materiali di ogni tipo a bordo strada. Una chiara la lesione del principio giuridico “non nuocere a nessuno”, oltre a un aumento dei costi per la comunità».

La diffida

La questione è arrivata in Aula consiliare in occasione della discussione su bilancio e costi della Tari. Il consigliere di minoranza Agostino Pilia ha chiesto chiarimenti in merito alla “diffida alla Tekonoservice per inadempimenti contrattuali”.

«La non tracciabilità dei mezzi di trasporto della ditta consente che questi siano utilizzati in diversi Comuni di fatto impedendo di verificarne il percorso e, quindi, la corretta gestione», ha spiegato poi Murtas, «ci sono inoltre la mancata pulizia di alcune vie e piazze, lo stato di degrado dell’ecocentro e l’assenza di una serie di informazioni previsti dall’appalto». Da qui l’ingiunzione ad adempiere il prima possibile, pena le sanzioni previste dal contratto.

E Pilia incalza: «La poca chiarezze sulla vicenda in Consiglio comunale, con l’invito a rivolgermi agli uffici, conferma l’assenza di trasparenza di questa maggioranza. Non ci sono segreti, la presenza di piccole discariche a cielo aperto racconta che il servizio va migliorato. I mezzi di trasporto parcheggiati nell’ecocentro sono persino privi della scritta Comune di Arbus. In nome del risparmio ho proposto una gara unica per l’Unione dei comuni del Linas».

