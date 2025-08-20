VaiOnline
La denuncia.
21 agosto 2025 alle 00:24

Rifiuti abbandonati dopo i picnic, il parco Matteotti è una discarica 

E pensare che per renderlo vivibile, e a misura di famiglie e anziani, si sta facendo di tutto. È stata rianimata la fontana, è stato sistemato il prato, sono stati riaperti i bagni. Ma il parco Matteotti in via Marconi, al centro della città, continua a essere in balìa degli incivili. Nonostante la presenza di cestini, le persone che ogni sera si riuniscono nei tavoli dello spazio ristoro lasciano i rifiuti a terra e sui muretti: cartacce, fazzoletti e bottiglie. Un immondezzaio che ogni mattina i giardinieri sono costretti a ripulire.

«Mette tristezza vedere il parco ridotto in questo modo», dice Lorella Corda mentre si riposa in una panchina del giardino. «Se ci sono le telecamere dovrebbero controllare, vedere chi lascia tutta questa immondizia e fargliela raccogliere».elle scorse settimane il parco è stato al centro di episodi allarmanti. Il primo, l’arresto di un minorenne e la denuncia di un maggiorenne, per spaccio e detenzione di stupefacenti, e con due segnalati al prefetto. Il risultato di un blitz dei carabinieri dove era stata segnalata la presenza di presunti spacciatori. E poi c’era stato il petardo esploso con conseguente ferimento di un anziano che, per lo spavento, aveva sbattuto la schiena sul muretto dove era seduto. Il progetto di riqualificazione del parco Matteotti era partito con la potatura degli alberi, la riattivazione della fontana con i giochi d’acqua seguita dalla sistemazione del prato verde, di alcuni nuovi giochi per i bambini e del sistema di irrigazione. Per poi finire con la riapertura dopo anni, dei servizi igienici. ( g. da.)

