Rifiuti abbandonati davanti alla Caritas 

Certi doni non possono essere graditi. E alla Caritas di Sestu succede anche troppo spesso che qualcuno invece di lasciare oggetti in regalo per chi ha bisogno, decida solo di disfarsi di ciò che non gli serve più.

Come pochi giorni fa, quando qualcuno ha lasciato davanti alla porta della sede in via Scipione passeggino, trasportino e seggiolino, decisamente consumati, sporchi e mezzo rotti. Un malcostume che si verifica di frequente, ma la Caritas non è certo una pattumiera. «Gli oggetti lasciati così all’aperto restano anche esposti alle intemperie, rovinandosi di più», spiega il direttore della Caritas sestese Franco Locci. «Contattateci prima di portare qualsiasi materiale, le cose lasciate davanti alla porta verranno rimosse dagli addetti della nettezza urbana, per mandarle direttamente in discarica». La Caritas raccoglie non soltanto cibo, anche vestiti e in alcuni casi giocattoli.

