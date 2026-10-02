Rifiuti abbandonati, cresce l’emergenza 

Ennesimo episodio di inciviltà a Villasor. Nei giorni scorsi il sindaco Massimo Pinna ha denunciato via social, con tanto di foto, un caso di abbandono di rifiuti domestici nei cestini stradali.

Un pratica ricorrente quella dell’utilizzo dei portarifiuti presenti nel centro urbano per smaltire rifiuti domestici spesso non differenziati: sono infatti numerosi gli episodi registrati, non solo all’interno del paese ma anche nelle zone periferiche, dove la spazzatura viene addirittura gettata dalle auto in corsa. Un comportamento che non solo va contro gli obblighi morali che ogni cittadino dovrebbe avere nei confronti della comunità, ma che costituisce anche un illecito, il reato ambientale, punito con sanzioni amministrative, ritiro della patente qualora l’abbandono dei rifiuti avvenga utilizzando un veicolo a motore e, nell’ipotesi più grave, la reclusione da uno a sei anni quando lo scarico abusivo riguarda rifiuti pericolosi. La Polizia locale e la Compagnia barracellare sono al lavoro per identificare i responsabili, mentre il Comune ha in progetto l’installazione di nuovi cestini stradali. «Non possiamo mettere una telecamera ogni dieci metri, né un vigile a ogni incrocio. Mostreremo tolleranza zero verso i responsabili», dice il primo cittadino di Villasor.

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