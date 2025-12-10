Rifiuti abbandonati:  «Ci sono le telecamere» 

«Quando hai lasciato la spazzatura in via Ottaviano Augusto sei stato ripreso dalle telecamere del palazzo dove abito. Se non porti via tutto farò denuncia ai carabinieri».

Così Barbara Sunda, da Sestu, si è sfogata in un messaggio di allarme sui social. Il problema riguarda i bidoni dove normalmente si dovrebbero gettare solo piccole quantità di rifiuti ma invece spesso vengono lasciati bustoni: «È successo più volte, ma adesso sono stufa di questa situazione assurda», è lo sfogo della donna. «Se accade ancora pubblicherò il video online».

Ancora un caso dunque di inciviltà che ricade sulla pazienza dei cittadini diligenti: sono diverse le segnalazioni in città di rifiuti abbandonati e questo non va bene soprattutto per il decoro.

