«Rifiuti abbandonati? Basta o via i cestini» 

Bustoni a volontà, come piovesse. A Sestu i cestini nei parchi pubblici e nelle strade sono talmente pieni da essere inutilizzabili. Tanti gli episodi notati da Etambiente, la ditta della nettezza urbana. E i cittadini protestano per una situazione intollerabile per la salute e il decoro. Così l’assessore all’Igiene urbana Emanuele Meloni interviene, con un avvertimento chiaro: «Se la situazione non cambia, saremo costretti a rimuovere i cestini». Non è una minaccia, ma un invito forte alla responsabilità, a usare correttamente un bene comune. «Lo ricorderemo ogni volta che si abuserà di questa possibilità. Abbiamo investito per mettere a disposizione cestini utili anche alla raccolta differenziata, un servizio pensato per tutta la comunità. Ma questo non significa che si possano usare male. Un appello semplice: rispettare i cestini, rispettare Sestu». (g. l. p.)

