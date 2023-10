Rifiuti abbandonati, arrivano nuove multe 

Due sanzioni per abbandono di rifiuti, un’indagine in corso per danno ambientale e una decina di multe per violazione del codice della strada. È il bilancio dell’ultimo mese di controlli della polizia locale di Quartucciu su richiesta dell’assessore Cristian Mereu che ha chiesto interventi più severi in città.

«Il lavoro degli agenti si sta concentrando sul versante del contrasto all’abbandono dei rifiuti, sia nel centro abitato che nella borgata di Sant’Isidoro, con sopralluoghi e ispezioni mirate al fine di accertare eventuali responsabili», spiega Mereu, «al momento c’è anche un’indagine in corso, i vigili stanno collaborando in sinergia anche con la società incaricata del servizio di igiene urbana per recuperare elementi identificativi al fine di individuare gli incivili che abbandonano i rifiuti».

E aggiunge: «La problematica dell'abbandono dei rifiuti nasce dalla mancanza di senso civico. Per questo motivo ci impegneremo ad incrementare, nei prossimi mesi, le attività di contrasto e a favorire campagne di sensibilizzazione ambientale». Ma non viene trascurato neanche il controllo di parchi e strade con maggiore traffico. «C’è una costante presenza settimanale in via Primo maggio a Pill’e matta per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità», prosegue l’assessore, «inoltre è stata individuata anche un'altra strada comunale dove, tra qualche settimana, verrà installata una nuova postazione di telelaser. L'obiettivo è garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni soprattutto nelle strade interessate da un maggiore flusso veicolare».

