Rifiuti abbandonati accanto al contenitore degli abiti usati 

Dopo i primi mesi più o meno buoni, l’esperimento della sistemazione dei contenitori per la raccolta degli abiti usati nel parchetto in via Marconi, non si sta rivelando vincente.

Ieri mattina infatti, lo spazio all’incrocio con via Merello era un letamaio: pieno il contenitore, gli abiti insieme ad altri rifiuti di vario genere sono stati gettati sul prato insieme ad altre buste di indifferenziato.

E pensare che la piccola area verde era stata rimessa a nuovo proprio in queste settimane, con il prato rinnovato e le siepi tagliate a nuovo. Ma tant’è, gli incivili sono sempre in azione e pensare che risparmiassero questo piccolo giardino forse era essere troppo ottimisti.Così ieri mattina, stanca di vedere questo degrado, una residente ha preso alcuni sacchi e ha ritirato abiti e cartacce sparsi sul prato, sistemandoli poi accanto ai bidoni in attesa del ritiro.«Sono uscita da casa e il vestiario era sparso ovunque nel giardinetto», ha scritto la residente Sabrina Casti sulla pagina facebook di un gruppo quartese. «Scarpe da bambina buttate sotto la siepe con la scatola, giocattoli sparsi, vestiti. In mezzo c’erano anche tre buste di immondezza con umido, due piene di pizze e nell’altra verdura. Da quando sono stati sistemati questi contenitori il giardinetto è diventato invivibile». Contenitori che erano stati spostati da via San Francesco dove erano presi d’assalto dagli incivili. Ma cambia il posto ma non cambia la situazione.E dopo la raccolta dei giorni scorsi di buste e rifiuti, c’è di nuovo di tutto accanto ai contenitori per gli abiti in via Marconi a pochi passi da piazza Azuni. Persino un carrello del supermercato pieno di buste.

RIPRODUZIONE RISERVATA