Rifiuti abbandonati, 23 sanzioni dall’inizio dell’anno 

Le fototrappole funzionano, così come i controlli in borghese dei vigili e la collaborazione con volontari e cittadini che segnalano discariche e abbondi di rifiuti in diretta. Lo conferma il numero dei verbali stilati dal nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale in questi primi mesi del 2024: ventitrè in tutto sino ad oggi, di fatto meno della metà rispetto alle sanzioni (59) scattate nello stesso periodo del 2023 a carico di chi è stato beccato.

«Segno che gli abbandoni in generale si stanno riducendo grazie all'attività costante di vigilanza e ispezione della Polizia locale, e all'utilizzo del sistema di videosorveglianza mobile», sottolinea il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna. «Ovviamente il fenomeno è complesso da eliminare, noi ci stiamo provando in tutti i modi: abbiamo acquistato e attivato le fototrappole, potenziato il monitoraggio, e modificato il regolamento di igiene urbana introducendo la novità normativa che prevede il reato penale per chi abbandona i rifiuti, un ulteriore tentativo per far comprendere a tutti quanto sia importante il rispetto delle regole».

Un fenomeno che riguarda tutto il territorio, compreso il centro urbano: da via Marconi a via Pola, passando per via Cagliari, via Verdi, e via Belgio, le zone prese di mira e dove sono scattate le multe. Nella lista c’è anche via della Musica, davanti alle case popolari. «Un problema causato da pochi, ma che crea disagi al resto dei residenti che la differenziata la fanno regolarmente», precisa il vicesindaco. Oltre ai soliti siti in periferia: via San Martino, via Serra Perdosa e Santu Lianu le località dove diversi furbetti del sacchetto selvaggio sono stati beccati in flagrante. Grazie alle telecamere, ma anche alle ispezioni dei vigili in borghese scattate dopo segnalazioni e richieste del settore Ambiente. «Presto ci saranno anche gli ispettori volontari che stiamo formando», aggiunge Sanna, «un ulteriore supporto in questa battaglia contro le discariche che stiamo portando avanti con telecamere, la costante attività dei nostri vigili urbani. E la preziosa collaborazione dei gruppi di volontari che su questo fronte ci danno una grossa mano d’aiuto».

