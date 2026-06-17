Rifiuti a Tossilo, si parte a settembre 

Le operazioni di collaudo del termovalorizzatore dei rifiuti di Tossilo, costato alla Regione ben 52 milioni di euro, termineranno il 13 settembre. Si parte con una nuova visione regionale sulla gestione dei rifiuti. A Tossilo saranno bruciati i rifiuti provenienti dai comuni del centro nord Sardegna, che saranno trasformati in energia elettrica, messa al servizio delle imprese che operano in quell’area e, probabilmente, anche della collettività. A confermare l’avvio dell’impianto di Tossilo è l’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, nel corso del Consiglio comunale straordinario, al quale ha partecipato anche il collega all’Industria Emanuele Cani e i sindaci del territorio.

Il personale

In vista dell’avvio concreto del termovalorizzatore a settembre sono state avviate le procedure di assunzione, con la formazione del personale, che nei primi sei mesi sarà affiancato dai tecnici dell’impresa che ha realizzato l’opera. «L’avvio del termovalorizzatore, strategico per l’intera Isola, fa partire anche tutti gli asset, quale l’impianto di compostaggio e successivamente la piattaforma dell’imballaggio della plastica, che eviterà i disagi - dice l’assessora Laconi - poi ancora l’impianto di pretrattamento dei rifiuti e lo smaltimento degli ingombranti».

Il consorzio

Si chiede che la stanza dei bottoni resti a Macomer. Questo a fronte del commissariamento del consorzio industriale Zir che dura da diciotto anni e termina il prossimo 30 giugno. «Cosa succederà dopo? - si chiede Gianfranco Congiu, del gruppo di minoranza che ha presentato una mozione - il termovalorizzatore si dovrà mettere al servizio del sistema produttivo». L’auspicio è che la governance sia in loco. «A Macomer - aggiunge la consigliera Rossana Ledda - non vogliamo solo gli uffici del nuovo consorzio legato al consorzio industriale provinciale, ma vogliamo anche la stanza dei bottoni. Occorre fare in fretta e creare una struttura snella».

Il futuro

Sul futuro del consorzio industriale si è espresso Emanuele Cani. «La priorità della Regione è quella di chiudere nel più breve tempo possibile il regime di commissariamento per iniziare a investire concretamente». E poi sulla gestione: «La Regione non intende precludere la facoltà legittima delle comunità locali di autodeterminarsi nella scelta del soggetto che ritengono più opportuno». E ancora: «Dovremo incontrarci ancora ponendoci l’obiettivo del superamento concreto del commissariamento, per arrivare a ragionare su come avviare le nuove politiche industriali».

Il sindaco Riccardo Uda ha ricordato che il 31 dicembre scade il contratto con la Tossilo spa, incaricata a gestire la piattaforma dei rifiuti. Su termovalorizzatore e rischi ambientali e sanitari venerdì incontro pubblico, organizzato dall’associazione “Nino Carrus” e dal comitato per la tutela della salute nel Marghine.

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