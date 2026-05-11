Rifiuti a Tossilo, il costo è di 500mila euro 

Sessanta per cento dei rifiuti indifferenziati a Tossilo ma il problema resta. Un mese fa la protesta di Palazzo Ducale e 28 Comuni del Nord Ovest per la scelta, da parte della Regione, di far portare le scorie del territorio sassarese nel termovalorizzatore di Macomer. E ora Sassari accetta, con una delibera di giunta proposta dall’assessore all’Ambiente, Pierluigi Salis, l’esodo da Scala Erre. “Deviazione” non indolore perché costerà alle casse comunali circa mezzo milione di euro. «Ma l’auspicio è che questo sacrificio venga compensato da Cagliari», riferisce Salis.

A convincere l’amministrazione comunale sono state l’apertura da parte della Regione e le modifiche allo schema di convenzione da parte del Consorzio Industriale di Macomer. Le criticità esposte però ad aprile all’assessora regionale alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, permangono intatte. E non si tratta solo di un problema economico, come rimarcano sia Salis che il sindaco, Giuseppe Mascia. «C’è necessità - spiegano- di una puntuale programmazione gestionale ed economica dei conferimenti dei rifiuti al termovalorizzatore di Tossilo, anche prevedendo una diversa distribuzione dei flussi da conferire, così da tenere conto del sovra costo a carico del Sassarese».

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