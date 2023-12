Rifiuti, a Siniscola cambia il calendario della raccolta 

Da domani la Ciclat Ambiente, azienda che ha in appalto il servizio di nettezza urbana a Siniscola, varerà il nuovo calendario della raccolta differenziata. Prevista una nuova turnazione che risponderà alle esigenze delle utenze delle borgate minori e dei piccoli agglomerati dove si erano registrate forti lamentele sul ritiro dei rifiuti. «Il servizio verrà allineato alle utenze del centro abitato - dice il sindaco Gian Luigi Farris - come ci eravamo impegnati dopo aver rilevato l’anomalia». I nuovi calendari verranno consegnati porta a porta. Possibile utilizzare l’app “Junker” sugli smartphone. Per gli ingombranti prenotare su whatsapp al 3898515562. (f. u.)

