Rifiuti, a maggio cambiano le regole 

Il 2 maggio è pronto a partire il nuovo servizio di raccolta rifiuti. Il porta a porta in una prima fase continuerà in base al vecchio calendario, almeno fino a che non entrerà a pieno regime l’era Cosir, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto, con i codici a barre e bolletta in base ai consumi che da Tari diventerà Tarip.

Pronto il materiale informativo che sarà distribuito alla cittadinanza nei prossimi giorni, in agenda ci sono anche degli incontri con la popolazione per aiutarla ad entrare quanto prima in confidenza con le nuove regole con sacchetti e contenitori forniti alle utenze e premi per i cittadini virtuosi.Nella mattinata di ieri la ditta incaricata ha incontrato l’amministrazione per firmare il verbale di avvio del servizio, ma per il momento si proseguirà con le modalità utilizzate fino a oggi. Per l’ecocentro, bisognerà aspettare. La vice sindaca Maria Tegas, con delega all’Ambiente rassicura: «C'è la massima collaborazione tra amministrazione e società, che farà le dovute comunicazioni. Nella fase iniziale si prosegue con il servizio come è sempre stato, senza variazioni. Il servizio non si interromperà. Piano piano i cittadini saranno informati di ciò che cambierà» . (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA