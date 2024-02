Rifiuti a Cuccuru Nuraxi, scatta la bonifica 

È iniziata dalla zona di Cuccuru Nuraxi la bonifica dei siti individuati dal Comune di Settimo dopo la verifica delle discariche abusive presenti nelle campagne del paese. L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno preoccupante in tutto l’hinterland cagliaritano.

Durissima ieri la presa di posizione del sindaco Gigi Puddu: «Si sta intervenendo nelle zone oggetto nel tempo dell’inciviltà dei delinquenti, nemici dell’ambiente. Preciso che si stanno spendendo 70mila euro, risorse che potrebbero essere utilizzate molto meglio per opere e servizi più utili alla comunità. L’auspicio è che non si tratti di una bonifica fine a se stessa e di breve durata. Il rispetto dell’ambiente in cui viviamo è essenziale. Una vera presa di coscienza - chiude Puddu - da parte di ogni singolo cittadino dell’importanza di questo concetto vale molto più di mille bonifiche». (r. s.)

