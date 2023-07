Rifiuti a Costadoro, ricorso bocciato 

Il ricorso del condominio Costadoro contro il Comune di Arbus per le multe sui sacchetti dei rifiuti “bollati” con l’etichetta di non conformità è inammissibile. Così ha deciso il giudice di pace che ha condannato il condominio a pagare le spese processuali in favore del Comune, parte civile nel processo con l’avvocato Umberto Cossu. Per il giudice «prima di ricorrere alle vie legali, il condominio avrebbe dovuto presentare scritti difensivi e chiedere di essere ascoltato dalle autorità competenti».

L’iter

La questione risale allo scorso 14 aprile, quando con un blitz nel villaggio turistico di Torre dei Corsari la Municipale ha trovato davanti agli ingressi delle villette di Costadoro sacchetti di rifiuti non differenziati. Dunque la multa da 106 euro nei confronti del condominio, presieduto da Severino Ariu, per «violazione al regolamento comunale del servizio di raccolta dei rifiuti urbani». Il ricorso di Ariu contro il Comune, tramite il legale Ezio Ullasci, chiedeva «l’annullamento del verbale perché si tratta di un’area privata, chiusa da sbarre automatiche, così come private sono le strade», pertanto appare «evidente l’errore della Polizia locale che ha erogato una multa del tutto illegittima». Un ricorso dichiarato «inammissibile». Per il giudice «i verbali di accertamento di violazione non sono immediatamente impugnabili, non essendo titoli esecutivi», lo diventano nel caso in cui «il Comune dovesse emanare un’ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma dovuta». In altre parole, prima del ricorso «il condominio avrebbe potuto difendersi con memorie difensive e chiedere di essere ascoltato». Contro un verbale di accertamento di violazione con una sanzione amministrava, il giudice ricorda che «il ricorso è ammesso solamente per violazioni al codice della strada».

Area privata

Il caso ha sollevato ancora una volta la questione della regolarità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti porta a porta all’interno di un’area privata, da sempre contestato anche nelle sedi istituzionali. Nonostante tutto, in nome della «natura privata», il condominio ha rimarcato «l’assoluta illegittimità–nullità del verbale». A questo punto ricorda Cossu «non resta che attendere la decisione del condominio: se paga la multa la vicenda è chiusa, diversamente si torna davanti al giudice per esaminare nel merito la questione».