Rifiuti, 24 Comuni “ricicloni” 

Rifiuti nel Medio Campidano: su 28 Comuni della Provincia, 24 volano in alto col premio di ”Comuni ricicloni”, vuol dire che hanno superato l’80 per cento di raccolta differenziata, sprofondano i paesi del Linas, Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro, si sono fermati a poco più del 70 cento. I dati, riportati nel dossier di Legambiente “Comuni Ricicloni Sardegna 2025”, tengono conto dell’obiettivo della legge del 65 per cento e dei chilogrammi di secco residuo per abitante, la maglia nera spetta ad Arbus con 124 chili, rispetto ai virtuosi Samassi e Serrenti (52 e 53 chili).

La ricetta

I primi posti in assoluto spettano all’Unione dei Comuni Terre del Campidano, Sardara in testa con l’86,8%, Serrenti 85,8%, Samassi 85%, Pabillonis 82,9%, San Gavino 82,1%, Serramanna 81.8%. Orgogliosi i primi cittadini di annunciare che i loro Comuni, per alcuni il secondo anno per altri il terzo consecutivo, si confermano “rifiuti free”, eccellenza ambientale. Il presidente dell’Unione e sindaco di Serramanna, Gabriele Literra, indica la ricetta: «Questo risultato prova lo straordinario senso civico dei cittadini. La percentuale significativa è la dimostrazione che abbiamo imboccato la strada giusta, resta da migliorare e lo faremo. La carta vincente è l’investimento sulla sensibilizzazione che ha portato a modificate le abitudini. Poi i servizi aggiuntivi che hanno ridotto il contenuto nei mastelli del non riciclabile e il ritiro porta a porta da 52 a 26 volte l’anno».

La Marmilla

I 18 Comuni hanno raggiunto l’82% per cento e il 64,4% di secco residuo per abitante: Segariu, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanofranca, Lunamatrona e Sanluri. «Le percentuali – dice il sindaco di Las Plassas, Andrea Lampis – rappresentano il risultato di un lavoro condiviso tra amministrazione, cittadini e la società che gestisce l’appalto. Un trend positivo e un impegno costante nel miglioramento delle performance ambientali. La nota dolente è che mentre i Comuni s’impegnano per la salute dell’ambiente, le pale eoliche e altro vanno avanti incuranti dell’ambiente».

Il Linas

«Il dato negativo - ricorda il sindaco di Villacidro Federico Sollai- dipende dall’aumento delle discariche nelle campagne e della grande quantità di abiti usati dispersi nell’ambiente, di contro la virtuosità dei cittadini, il porta a porta, infatti, va oltre gli obiettivi fissati dalla Regione. Conta anche l’appalto dei rifiuti del 2019, ormai superato». L’assessore all’Ambiente di Arbus, Simone Murtas: «A penalizzarci è la Costa Verde, ogni stagione le discariche spuntano ovunque. I costi per la bonifica aumentano. Non è facile combattere l’inciviltà di tanti, nonostante le multe e i controlli la percentuale del secco resta altissima».

