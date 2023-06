Rifiuta l’alcoltest, 66enne denunciato  

Quando i carabinieri lo hanno fermato alla guida di una Ford Focus, durante un controllo in via Riva Villasanta, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Così un 66enne di Quartu è finito nei guai: i militari gli hanno ritirato la patente, denunciandolo. La sua vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

L’automobilista è stato intercettato durante uno dei servizi effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia. Impegnati in un posto di controllo, i militari hanno notato delle manovre particolari della Ford Focus. L’uomo alla guida non è sembrato particolarmente lucido ma quando gli è stato detto che si sarebbe dovuto sottoporre all’alcoltest, il 66enne si è rifiutato. Da qui la denuncia e la scia di altre conseguenze: il ritiro della patente – trasmessa in Prefettura per gli ulteriori accertamenti – e il sequestro della vettura.

