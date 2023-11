Rifatto l’asfalto nella strada-gruviera 

Dopo anni di disagi arriva l’asfalto in via Melibodes a Margine Rosso. Nei giorni scorsi gli operai hanno dato il via all’intervento di rattoppo del manto stradale gravemente danneggiato in più parti. La strada è molto trafficata non solo nel periodo estivo, quando tantissime persone la percorrono alla ricerca di un parcheggio per poi andare al mare, ma anche d’inverno dai residenti. «Dopo qualche anno passato tra segnalazioni e malumori» spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «ecco i lavori di ripristino del manto stradale. Probabilmente non sarà definitivo, visto che le radici degli alberi col tempo chiederanno altro spazio, ma almeno per qualche tempo si potrà circolare, nell’attesa di un progetto definitivo». Purtroppo infatti sono stati i grandi alberi a bordo strada a creare problemi alla pavimentazione, conseguenza come sempre della piantumazione selvaggia del passato.

