Rifatto l’asfalto dopo i lavori della rete Enel 

Proseguono i lavori di sistemazione dell’asfalto nelle strade cittadine dove sono stati eseguiti gli scavi per i lavori dell’Enel nell’ambito del Pnrr.

Dopo via Magellano gli operai sono stati impegnati in via Cilea, dove è stato grattato via il vecchio asfalto sul lato destro della strada, prima dell’entrata in azione delle macchine bitumatrici.La stesura del nuovo asfalto non riguarda però l’intero asse stradale ma soltanto il tratto dove sono stati eseguiti i lavori. Inevitabili i disagi al traffico nel passaggio nel tratto di via Nenni in prossimità del semaforo dove si sono create code lungo la strada.I lavori hanno riguardato anche altre strade a cominciare da via Gramsci dove i residenti erano costretti a fare i conti con i cantieri dallo scorso maggio. È stato così rattoppato anche il fosso tra via Scarlatti e via Nenni. Una volta conclusi i lavori Enel il Comune provvederà al rifacimento dell’asfalto in viale Colombo.

