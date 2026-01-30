VaiOnline
Nuraminis.
31 gennaio 2026 alle 00:35

Rifatto il manto d’asfalto, riapre la complanare 131 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stati ultimati i lavori di ripristino dell’asfalto nella strada complanare della statale 131, in direzione sud tra Serrenti e Villagreca, dove in tre giorni è stato rifatto quasi completamente il manto che si era sbriciolato sotto le ruote del traffico intensissimo (in quel tratto di un paio di chilometri da qualche mese è deviato il traffico della statale diretto a sud, per consentire i lavori di rifacimento sulla carreggiata principale) e per l’azione delle piogge intense.

Con il completamento della segnaletica orizzontale, realizzata ieri, il cantiere che ha visto per diversi giorni all’opera uno stuolo di operai, tecnici e mezzi meccanici, ha chiuso i battenti. La circolazione è tornata così alla normalità, come può esserlo il transito di migliaia di veicoli al giorno in una strada complanare caratterizzata ancora da restringimenti, deviazioni e curve a gomito, ma senza i pericoli rappresentati dalle buche e gli avvallamenti che hanno reso difficoltoso il transito.

I lavori, annunciati dall’Anas, avevano preso avvio il 26 gennaio scorso e sono andati avanti, giorno e notte, fino a ieri, quando le enormi macchine che hanno letteralmente smontato e rifatto l’asfalto hanno lasciato il posto ai veicoli in transito in direzione di Cagliari. Nella strada di servizio alla 131, nel tratto compreso fra i chilometri 32 e 33,500 tra Villagreca e Serrenti, l’intervento «di risanamento profondo», ha precisato l’Azienda strade, è stato coordinato dall’impresa Aleandri, titolare del cantiere da 65 milioni di euro per l’adeguamento dei poco meno di 10 chilometri della 131 in territorio di Nuraminis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Via libera tra le polemiche alla manovra per i Comuni

Centrodestra fuori dall’Aula, ma la maggioranza va avanti Truzzu: inaccettabile. Comandini prova a ricucire lo strappo 
Roberto Murgia
Il convegno.

«La sanità sia al servizio dei più deboli, restiamo umani»

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesca Sanna parla della sua scelta professionale

«Sì, sto per partorire ma i miei piazienti non possono stare soli»

Una storia di impegno e dedizione nell’ambulatorio di Solarussa  
Marianna Guarna
Maltempo

Nuova allerta meteo Cagliari chiude le scuole e i parchi

Allarme arancione per rischio idrogeologico Dopo Harry la città si blinda un’altra volta 
Alessandra Ragas
Intervista

«Macché fascismo, il rischio oggi è l’autoritarismo»

Da Cucchi a Minneapolis, Manconi e la “democratura” all’orizzonte. Il primo fronte: lo scudo penale 
Celestino Tabasso
Il caso

Alla Camera porte chiuse per CasaPound

L’opposizione occupa la sala e canta “Bella Ciao”, poi Fontana vieta l’evento 
L’incontro.

«Un problema serio quello dei 41-bis, territorio a rischio»

Mario Tasca RIPRODUZIONE RISERVATA