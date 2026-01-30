Rifatto il manto d’asfalto, riapre la complanare 131 

Sono stati ultimati i lavori di ripristino dell’asfalto nella strada complanare della statale 131, in direzione sud tra Serrenti e Villagreca, dove in tre giorni è stato rifatto quasi completamente il manto che si era sbriciolato sotto le ruote del traffico intensissimo (in quel tratto di un paio di chilometri da qualche mese è deviato il traffico della statale diretto a sud, per consentire i lavori di rifacimento sulla carreggiata principale) e per l’azione delle piogge intense.

Con il completamento della segnaletica orizzontale, realizzata ieri, il cantiere che ha visto per diversi giorni all’opera uno stuolo di operai, tecnici e mezzi meccanici, ha chiuso i battenti. La circolazione è tornata così alla normalità, come può esserlo il transito di migliaia di veicoli al giorno in una strada complanare caratterizzata ancora da restringimenti, deviazioni e curve a gomito, ma senza i pericoli rappresentati dalle buche e gli avvallamenti che hanno reso difficoltoso il transito.

I lavori, annunciati dall’Anas, avevano preso avvio il 26 gennaio scorso e sono andati avanti, giorno e notte, fino a ieri, quando le enormi macchine che hanno letteralmente smontato e rifatto l’asfalto hanno lasciato il posto ai veicoli in transito in direzione di Cagliari. Nella strada di servizio alla 131, nel tratto compreso fra i chilometri 32 e 33,500 tra Villagreca e Serrenti, l’intervento «di risanamento profondo», ha precisato l’Azienda strade, è stato coordinato dall’impresa Aleandri, titolare del cantiere da 65 milioni di euro per l’adeguamento dei poco meno di 10 chilometri della 131 in territorio di Nuraminis.

