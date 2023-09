Rifatti i bagni, ora nell’asilo sarà sistemato il cortile 

«Abbiamo completato i bagni, andiamo avanti con gli interventi sul cortile». A raccontarlo è il sindaco Fabrizio Madeddu che aggiorna sull’avanzamento dei lavori nella scuola dell’infanzia di via Garau. Le operazioni sono ancora in corso, ma il primo cittadino parla dei primi risultati ottenuti, citando il «rifacimento dei servizi igienici», ma anche «l’adeguamento antincendio. Un ottimo lavoro da parte della ditta appaltatrice, ufficio tecnico, operai comunali e personale scolastico impegnati negli interventi».

Le ultime operazioni riguarderanno l’esterno, ma intanto gli studenti si preparano a iniziare l'anno scolastico: «L'asilo di via Garau è pronto ad accogliere i nostri bimbi», chiude Madeddu. «Ancora un pochino di pazienza e a brevissimo sarà disponibile anche il cortile esterno». Gli interventi erano stati annunciati dall’assessora ai Lavori Pubblici Ilaria Pili: «Le operazioni sono iniziate il 24 luglio, con la messa in sicurezza dell'edificio. I finanziamenti messi in campo ammontano a 200 mila euro. È il primo intervento di grande entità nella struttura dopo 40 anni. Le lavorazioni prevedono principalmente il rifacimento dell'impianto elettrico, la realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi, la sostituzione coibentazione di tubature e le lavorazioni a esse connesse. I lavori sono stati organizzati in modo da assicurare la fruibilità di una zona parziale dell'edificio, evitando così la chiusura temporanea dell'asilo e del relativo servizio».

