«Rifate le fogne e dateci servizi e case dignitose» 

Un livello basso o nullo di soddisfazione, il desiderio di nuovi luoghi di aggregazione sociale e negozi, ma anche interventi concreti su servizi primari di Sant’Elia come case, strade, luci e fognature. Sono alcuni dati emersi dal questionario tra i residenti per il quartiere, nato nell’ambito del Consiglio pastorale parrocchiale e realizzato con l’Università. In totale 247 questionari raccolti, sul livello di preoccupazione, il lavoro e il ruolo della parrocchia.

«Emergono dati interessanti», commenta il rettore dell’Ateneo, Francesco Mola, nell’assemblea al Lazzaretto. «Intanto l’abbandono di diversi stereotipi: si etichetta il quartiere come calamita di tanti mali, ma molti di questi dati si ritrovano in altre città. L’idea è confrontare questi dati e verificarli nel tempo». Nel rapporto si nota la farmacia fra i servizi migliori, ma pure un alto grado di preoccupazione e il sentore di essere emarginati. «Si deve demolire il viadotto, per far sentire i residenti a pieno cagliaritani, mettere gli abitanti al centro e rivedere le fogne», dice il sindaco Paolo Truzzu.

I residenti chiedono di essere coinvolti negli interventi. «Sono assegnataria di un alloggio dal 1998», racconta Antonella Locci, del presidio di comunità di Sant’Elia, «il Borgo nuovo è molto trascurato, a differenza del Vecchio: luci inesistenti, poca cura, ascensori fermi. Chiediamo più manutenzione di alloggi, fogne e illuminazione. E serve più aggregazione, per bambini e adulti». Fra le criticità più sentite strade, mezzi pubblici e sicurezza: «Si creano voragini, dove peraltro finiscono liquami fognari, e si rischia il morto: vi invito a vedere la situazione, i marciapiedi che si alzano. Serve un intervento serio», afferma Albina Maxia, residente dal 1990 in una casa comunale. «Chiedo che si faccia qualcosa per i giovani, per eliminare la discriminazione per il quartiere: siamo stanchi di essere additati, non siamo terribili come ci inquadrano», aggiunge Pina Giua.

