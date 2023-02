«Rifare via Roma? Impensabile» 

In piazza San Giovanni a Nuoro la transenna blocca da giorni quel salotto buono cittadino che per l’ennesima volta appare agonizzante e in attesa dei soliti rattoppi. «Lunedì riapriremo la via Roma al traffico, dopo 4 o 5 giorni di lavori necessari per sistemare quei lastroni della pavimentazione che ancora una volta hanno ceduto», dice Fabrizio Beccu, assessore comunale dei Lavori pubblici. «Questa nuova interruzione lede ulteriormente le attività produttive - tuona Salvatore Piredda, presidente del Centro commerciale naturale corso Garibaldi -. Riteniamo indispensabile, a questo punto, un approccio differente al problema». Beccu sentenzia: «Rifare la via da capo? Impensabile».

Lavori infiniti

Sono quelli che caratterizzano la via Roma, ogni anno. In questa strada centralissima, a pochi metri dal corso Garibaldi, transenne e operai sono una costante. «Purtroppo sarà sempre così e dovremo convivere con questi problemi - ammette con schiettezza Beccu -. Questa situazione si ripresenterà di continuo perché quel tipo di pavimentazione non è in grado di reggere il carico e il peso dei mezzi che transitano ogni giorno. Ecco perché siamo subito intervenuti rinforzando la cartellonistica, per evitare che almeno i camion più grossi possano percorrere via Roma». L’assessore appare categorico su quei lavori definitivi invocati da residenti e commercianti: «Ritengo che non si possa neppure ipotizzare di rifare ex novo la strada. Sarebbe un lavoro troppo complesso e costoso. Non possiamo certo permetterci di lasciare una simile strada chiusa per oltre un anno. È un’arteria dove insistono tantissime attività commerciali. I lavori lunghi e definitivi porterebbero alla chiusura certa di tutti questi negozi. Quindi, non abbiamo alternative: ogni volta che i lastroni saltano, possiamo solo agire con interventi di breve durata per risolvere il problema».

Commercianti

Salvatore Piredda espone un malcontento condiviso: «La via Roma è un’arteria fondamentale per il centro storico e per la città. La fragilità della pavimentazione determina, a causa dei continui ripristini, un infarto irreversibile alla viabilità e al traffico cittadino, quindi al commercio e ai residenti. Questa ennesima chiusura è la dimostrazione della mancanza di una programmazione sulla viabilità cittadina. Ai continui problemi di tenuta del manto stradale e della pavimentazione granitica, si ponga fine subito con coraggio e determinazione. Negli ultimi anni abbiamo subito il calo delle visite dei clienti dei paesi limitrofi, dato certificato dalla flessione dei fatturati».