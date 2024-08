Rifacimento dell’asfalto: lo svincolo per Giorgino chiude per cinque giorni 

Saranno cinque giorni di cantiere stradale, da lunedì a venerdì prossimi, nel tratto cittadino della Statale 195 Sulcitana in uscita dalla città in direzione di Capoterra. L’Anas in quei giorni eseguirà i lavori di rifacimento della pavimentazione programmati da tempo nella rampa in uscita verso Giorgino, e questo potrebbe comportare qualche rallentamento sulla Sulcitana per il traffico proveniente dalla città in direzione di Pula, al chilometro 5,280 della stessa Statale 195.

Il cantiere è stato aperto in piena stagione estiva perché, si legge in una nota dell’Azienda nazionale autostrade e strade, questi lavori sono necessari e urgenti per ripristinare, su un ramo dello svincolo, il manto stradale: l’asfalto si è deteriorato a causa del recente incremento del passaggio di mezzi pesanti.

In alternativa al passaggio sulla rampa chiusa, i veicoli dovranno proseguire lungo la statale 195 e invertire il senso di marcia in corrispondenza della successiva rotatoria, al chilometro 8,800, per poi ritornare allo svincolo di Giorgino e utilizzare la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Pula e Capoterra.

Nel tentativo di scongiurare effetti eccessivamente pesanti sul traffico diretto verso il litorale di Pula, Chia e Domus de Maria, l’Anas sistemerà la segnaletica provvisoria per indirizzare il traffico verso il percorso alternativo. Secondo le previsione della stessa azienda, il cantiere dovrebbe essere concluso sempre entro la prossima settimana.

