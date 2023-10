Rievocazioni storiche: ribalta nazionale per feste e Candelieri 

Sono 39 gli eventi di rievocazione storica riconosciuti dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Ad attestarlo è il progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche”, sorto con l’obiettivo di realizzare un’ampia ricognizione sul territorio nazionale a carattere demoetnoantropologico volta a conoscere le varietà di espressioni culturali contemporanee.

L’elenco

«La Sardegna presenta complessivamente 39 rievocazioni, ma soltanto 15 di queste al momento hanno una rilevanza tale da essere presentate nella mappatura con una scheda completa arricchita grazie alla testimonianza di documentazioni storiche sugli avvenimenti. - racconta l’antropologo e ricercatore universitario in archeologia culturale Mario Pesce - Si tratta di tutte le varie “ardie”, de “Sa Battalla” di Sanluri, del matrimonio selargino, dell’arrivo dei coloni veneti ad Arborea, della Pentolaccia di Benetutti della festa medievale e di Sa Sartiglia di Oristano, dei Candelieri di Sassari e dell’estate medievale di Iglesias. In verità credo però che avrebbero potuto essere tante di più, purtroppo però non ho ricevuto riscontri da diverse realtà nonostante queste siano state contattate». Pesce fa parte del gruppo degli otto ricercatori incaricati allo svolgimento dell’indagine a livello nazionale; un lavoro certosino partito con l’inizio di una collaborazione con la soprintendenza (utile per scremare diverse evocazioni non più praticate) e proseguito con i contatti avviati con tutti i Comuni e le Pro Loco del territorio regionale.

Le feste religiose

Dalla mappa si evince l’esclusione di alcuni tra gli eventi più caratteristici e seguiti della tradizione nostrana, come la festa di San’Efisio di Cagliari, di Santa Greca di Decimomannu, di Sant’Antioco, del Redentore di Nuoro: «Ma il motivo è molto semplice - svela l’antropologo - il comitato scientifico ha deciso che le feste di tipo prettamente religioso non potessero partecipare a questa mappatura, per una questione di divisione di quello che è il patrimonio immateriale».

I Candelieri

Fra le rievocazioni contraddistinte dalla scheda completa compare “l’Estate medievale iglesiente”, nella quale sono stati inclusi anche i Candelieri: «Un riconoscimento prestigioso e così importante non può che inorgoglirci e renderci ancora più consapevoli del prezioso lavoro che svolgono tutte le associazioni coinvolte nelle varie rievocazioni della nostra città». dice l’assessore Claudia Sanna. Guido Borgonovo è il presidente dell’associazione Candelieri Beata Vergine Assunta d’ Iglesias e spera che l’attestato recentemente ricevuto possa incentivare i contatti già avviati con le altre associazioni per la nascita di una rete di candelieri della Sardegna: «Le interlocuzioni Sassari, Ploaghe, Nulvi, e Siurgus Donigala, proseguono incessantemente. - rivela Borgonovo - L’intento è quello di dar vita ad una importante collaborazione».

