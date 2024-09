Riesumazione per Matacena e la madre, indagata la moglie 

REGGIO CALABRIA. Ci sarebbe anche una storia di testamenti falsi tra quelle che vuole chiarire la Procura di Reggio Calabria, che ha disposto la riesumazione della salma di Amedeo Matacena. L’ex parlamentare di Forza Italia era morto il 16 settembre 2022 mentre era latitante a Dubai, dove si era trasferito da tempo per sfuggire alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo “Olimpia”. L’inchiesta riguarda anche la morte la madre di Matacena, Raffaella De Carolis, che lo aveva raggiunto a Dubai dove è deceduta il 18 giugno 2022, tre mesi prima del figlio. L’ex parlamentare è morto ufficialmente per infarto del miocardio, ma evidentemente la Procura non ne è convinta. Il sospetto è che madre e figlio siano stati avvelenati da qualcuno che mirava al patrimonio milionario del politico - conti correnti e società all’estero, che in buona parte gli erano stati dissequestrati - e indagano per duplice omicidio Maria Pia Tropepi, 43 anni, che aveva sposato Matacena a Dubai con il rito islamico. La donna, che da tempo vive a Dubai, è indagata anche per procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive, falsità in testamento olografo, circonvenzione di incapaci, autoriciclaggio, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, accesso abusivo a un sistema informatico ed estorsione. Le autopsie inizieranno il primo ottobre. Sarebbero inoltre indagati, per reati legati alla gestione postuma del patrimonio dei due, anche il figlio di Tropepi, Giovanni Rispoli, 23 anni (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), Martino Politi, 57 , collaboratore del politico (accusato di falsità in testamento olografo e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e il fratello di Matacena, Elio, 58 anni, che pochi giorni dopo la morte della madre sarebbe entrato nella sua casa di Reggio per impossessarsi di alcuni beni.

