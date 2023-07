Riesumato il corpo di Annika: attesa per l’esito degli esami 

È stata riesumata ieri la salma di Annika Deidda, la 21enne cagliaritana morta il 28 giugno scorso dopo essere precipitata per circa quaranta metri da una cascata in Svizzera. I consulenti nominati dai pubblici ministeri di Roma, che hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di omissione di soccorso dopo la denuncia del padre della ragazza, hanno effettuato ieri gli esami necroscopici ed i prelievi per i test tossicologici. Il medico legale Fabio De Giorgio, professore associato alla Cattolica, affiancato dalla ricercatrice romana Sara Odoardi per la parte dell’accertamento tecnico irripetibile legata ai profili tossicologici, per ora hanno potuto accertare solo la presenza di politraumi con effetti letali, ma la parte principale della consulenza sarà depositata solo tra novanta giorni.

Subito dopo la tragedia, Gianluca Deidda – padre della 21enne, assistito dall’avvocato Ivan Sanna - ha formalizzato la denuncia, sostenendo che la Annika sia morta in circostanze singolari: la figlia, ha raccontato l’ingegnere, era cambiata e negli ultimi mesi aveva perso 25 chili. Voleva andarsene da Como, dove viveva con il ragazzo, per tornare a Milano. La tragedia è avvenuta poco tempo dopo, in una gita alle cascate proprio col fidanzato.

