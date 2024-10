Riesumata la salma di Matacena: si cercano prove dell’avvelenamento 

RomA. Si scava a fondo sulle cause della morte di Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia deceduto nel 2022, a 59 anni, a Dubai, dove si era rifugiato per non scontare la condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

La salma, sepolta nella cappella di famiglia dell'ex moglie Alessandra Canale a Minturno (Latina), è stata riesumata su disposizione della Procura di Reggio Calabria, e trasferita a Roma nell'istituto di medicina legale della Sapienza, dove è stata sottoposta ad autopsia. Stesso accertamento è stato disposto sulla salma della madre di Matacena, Raffaella De Carolis, morta sempre a Dubai tre mesi prima del figlio. Il sospetto della Procura è che i due non siano morti per cause naturali, ma per avvelenamento. Per questo è stata indagata, con l'accusa di duplice omicidio, la terza e ultima moglie dell'ex deputato, Maria Pia Tropepi. Un matrimonio anomalo, celebrato con rito islamico da un imam kenyota, e da cui dipende il diritto della donna a ricevere l'eredità.

