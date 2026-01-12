Riesplode l’emergenza spazzatura 

Che le cose non sarebbero state facili era chiaro fin dall’inizio ma la speranza era che con il tempo la situazione sarebbe migliorata. Invece niente di tutto questo: nei palazzoni di Pitz’e Serra, il porta a porta continua a non ingranare ed è ancora caos rifiuti.

Degrado

Ieri in via Belgio facevano bella mostra cumuli di sacchi di rifiuti indifferenziati e buste di vario tipo. Stesso scenario in tutta la zona da via Grecia, a via Sant’Antonio a via Danimarca. Un letamaio a cielo aperto dove sguazzano topi e blatte e che rende difficile il nuovo servizio, partito soltanto qualche giorno fa, della misurazione del secco prodotto da ogni utenza.Stessa scena anche in via Della Musica dove montagne di rifiuti vengono accumulate all’incrocio con via Parini. Tutte le buste sono contrassegnate con i bollini di rifiuti non conformi ma, per evitare seri problemi di igiene pubblica, dopo qualche giorno vengono ritirate e subito torna il degrado.

L’assessore

«La situazione è complessa» ammette il vice sindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna, «purtroppo c’è ancora un alto numero di persone che non è iscritto alla Tari. Bisogna continuare a lavorare per convincere i cittadini a rispettare le regole». Qualche anno fa in via Olanda e in via Sant’Antonio era stato attivato un servizio ecomobile in via sperimentale: nei giorni di ritiro dei rifiuti gli operatori della De Vizia stazionavano lì e ritiravano le buste che portavano i residenti. «Una soluzione che avrebbe costi molto alti», aggiunge Sanna, «e poi non dimentichiamoci che possiamo inserire dei correttivi ma che siamo in esecuzione di un contratto e non si può cambiare così facilmente».

Il nodo condomini

A complicare le cose ci sono le palazzine che non hanno spazi condominiali per sistemare i bidoni e questo fa sì che vengano tutti esposti in strada alla mercé di chiunque passa e getta altre buste. Tempo fa i residenti di via Sant’Antonio avevano chiesto di poter utilizzare un’area comunale di fronte alle loro case, ma la richiesta era rimasta lettera morta.«È un’indecenza», commenta una residente, Rita Mascia, «quando ormai la situazione è intollerabile, ritirano la spazzatura ma che senso ha se poi torna tutto come prima? Bisogna fare qualcosa di drastico per risolvere la questione una volta per tutte».In via della Musica il Comune aveva anche incontrato i residenti delle palazzine per discutere di agevolazioni per il pagamento della Tari, ma è servito a poco.

