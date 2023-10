Riesame, dubbi e rischi: nessuno ha fatto ancora istanza di scarcerazione 

Prima è stata la volta dei tredici indagati finiti in carcere, oggi inizieranno gli interrogatori di garanzia dei diciotto confinati ai domiciliari dall’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Cagliari, Michele Contini. Nel frattempo nessuno dei 31 colpiti da misura ha ancora fatto istanza al Tribunale del Riesame: l’unico che, in questa fase, potrebbe decidere su una eventuale scarcerazione.

Gli interrogatori

Questa mattina, ma anche mercoledì (perché domani il giudice ha udienza e dunque non interrogherà), saranno chiamati a rispondere alle domande del Gip Contini e dei pubblici ministeri Emanuele Secci e Rossana Allieri anche il gruppo di indagati finiti ai domiciliari. Si tratta di Vito Maurizio Deidda, Alice Deidda, Antonio Fadda, Giuseppe Paolo Frongia, Anna Gioi, Raffaele Gioi, Salvatore Gioi, Marco Lai, Tomas Littarru, Riccardo Mercuriu, Antonio Marteddu, Serafino Monni, Marco Muntoni, Antonio Michele Pinna, Paolo Sale e Marco Zanardi.

La mole degli atti

Per capire la dimensione degli atti d’indagine (non tutti, solo quelli disponibili) che gli avvocati devono studiare, basti pensare che solo l’indice è contenuto in venticinque cartelle. Migliaia di pagine di intercettazioni e informative dei carabinieri del Ros sono allegati alla misura cautelare. Per ottenerne la copia il collegio difensivo ha dovuto sborsare circa 2 mila euro. Ma si tratta solo di una parte, visto che l’impressione è che la Direzione distrettuale antimafia e i militari del Ros abbiano raccolto anche altro materiale su altri filoni d’indagine, ma che venga tenuto rigorosamente sotto la cappa rigida del segreto investigativo visto che non serviva a motivare gli arresti. Si tratterebbe di tutto quello che riguarda la rete dei colletti bianchi (non solo politici e medici) che partecipava agli “spuntini” e che, in un secondo momento, si sarebbe resa in qualche modo disponibile a fare favori.

I ricorsi al Riesame

Per il momento nessuno dei 13 indagati finiti in cella a Uta e Nuoro ha formalizzato la richiesta al Tribunale del Riesame. Di loro solo Giovanni Mercurio, di Loculi (e già in carcere per altri fatti), ha risposto alle domande di giudice e pubblici ministeri. Gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, compresa l’ex assessora regionale all’Agricoltura, Garbriella Murgia, che però ha rilasciato spontanee dichiarazioni ribadendo la sua estraneità ai fatti. Dopo mercoledì, quando anche i 18 finiti ai domiciliari avranno la possibilità di incontrare il giudice con i rispettivi avvocati, allora il quadro sarà più chiaro anche sull’eventualità che sull’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia si pronunci il cosiddetto Tribunale della Libertà.

L’aggravante mafiosa

Nessun avvocato, per il momento, svela le carte e le possibili strategie difensive. Alcuni dei reati ipotizzati sono pesantissimi: in particolare l’associazione di tipo mafioso, associazione segreta, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma anche la corruzioni e la procurata inosservanza di pena, entrambi aggravati dal metodo mafioso. Pi ci sono anche degli abusi d’ufficio e dei peculati. Il ricorso al Tribunale del riesame è un passo che i legali stanno analizzando con molta attenzione e prudenza: da una parte perché è l’unico modo, a così pochi giorni dal blitz del Ros, per mettere l’ordinanza del Gip Contini nelle mani di un «Collegio» (tre giudici) e alleggerire (o revocare) il carcere o i domiciliari; dall’altra perché c’è il rischio che l’eventuale ordinanza del Tribunale - anche se fosse chiamato a pronunciarsi solo sulle esigenze cautelari - possa anche contenere dei riferimenti ai gravi indizi di colpevolezza. Seppure tanti difensori ritengano inesistente l’aggravante mafiosa, il rischio al momento di un’ulteriore pronuncia sull’argomento sarebbe pericoloso per gli assistiti. Dunque si prende tempo e si studiano migliaia di pagine di atti, informative e intercettazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA