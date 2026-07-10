Riep e Arnaudo, è una Ferrini argentina 

L’obiettivo della Ferrini è chiaro dal momento della retrocessione: riprendere rapidamente l’Eccellenza, persa la scorsa primavera dopo 11 anni consecutivi nel massimo torneo regionale. Per questo motivo, la società cagliaritana sta cercando di allestire una rosa più che competitiva per essere fra le big del nuovo campionato di Promozione. L’ultimo innesto per l’allenatore Nicola Manunza, sulla cui conferma in panchina non ci sono mai stati dubbi, è il trequartista classe ‘99 Simone Piemonte: per lui si tratta di un ritorno in Sardegna, anche per motivi di studio, dopo alcuni anni passati nella Penisola a seguito degli esordi con il Porto Rotondo.

Colpo

Fra gli altri rinforzi già definiti in queste settimane c’è un innesto di spessore per il centrocampo, Santiago Arnaudo. «Mi è piaciuta la voglia che ha mostrato la società di voler tornare subito in Eccellenza», spiega l’argentino anche lui classe ‘99. «Conosco Manunza dall’anno a Villasimius, nel 2024-2025, è un allenatore con le idee chiare. È stato lui a contattarmi per chiedermi la disponibilità a venire qui». Arnaudo conosce benissimo la Sardegna: ha giocato con Posada, Villasimius, Tharros, Li Punti e nell’ultimo anno Atletico Uri. «Qui ho trovato il mio posto nel mondo: sono arrivato 5 anni fa, assieme a mio fratello, e ho conosciuto un popolo incredibile», dichiara. «I sardi sono molto ospitali, mi hanno aiutato da subito, quando ancora non capivo la lingua. La mia intenzione è di rimanere a lungo, è un posto incredibile non solo calcisticamente: ho giocato al Nord e al Sud e in tutte le squadre mi hanno voluto bene».

Gli innesti

Arnaudo troverà in mezzo al campo un connazionale, Gianluca Riep, a sua volta già allenato da Manunza che lo portò in Sardegna nel 2021-2022 al Monastir. Con i biancoblù ha vinto il campionato e la Coppa Italia di Promozione nel 2023-2024 e conquistato la D tramite gli spareggi nazionali di Eccellenza nel 2024-2025, mentre lo scorso anno era al Guspini dove ha giocato pure nel 2022-2023. Sono ufficiali anche la punta Luc Didier Oli Oro, che aveva iniziato l’ultima stagione al Santa Teresa per poi proseguire tra Sant’Elena e Vecchio Borgo (in precedenza ha giocato al Villasimius) e il ritorno del centrocampista Alberto Usai dal Selargius (dal quale rientra anche Alberto Mele). Tra i confermati ci sono i portieri Alessandro Arrus e Sergio Celli, i difensori Federico Boi, Siro Corona, Matteo Manca, Giuseppe Vitale ed Edoardo Zedda, i centrocampisti Pedro Alexandre, Mattia Capitta e Andrea Simongini più gli attaccanti Matteo Argiolas e Gianluca Podda, quest’ultimo capitano.



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